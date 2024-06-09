Берлин, 9 июня, 2024, 06:55 — ИА Регнум. В Германии задержан в аэропорту Кёльн/Бонн мужчина, которого подозревают в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщили немецкие СМИ со ссылкой на представителя прокуратуры.

Остановить терроризм

Установлено, что задержанный имеет тройное гражданство: Германии, Марокко и Польши. Его подозревают в том, что он в сентябре 2023 года через криптовалютную биржу перевёл на счет «Исламского государства в Хорасане», которое связано с ИГ, в общей сложности почти 1,7 тыс. долларов.

Как пояснили в прокуратуре, основанием для ареста являются денежные выплаты.

Как пишут издания, ранее задержанный пытался устроиться охранником на предстоящий чемпионат Европы по футболу, который пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля. Но проверку он не прошёл.

Кроме того, он намеревался получить аккредитацию ещё на два крупных мероприятия. Ему отказали.

По месту жительства проведён обыск, изъяты сотовые телефоны, носители информации, компьютеры и «подозрительные записи», а также деньги.

Расследование продолжается.

Как сообщало ИА Регнум, МВД РФ объявило в розыск экс-представителя теробороны вооружённых сил Украины Сару Эштон-Чирилло (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Росфинмониторинг 5 февраля сообщил о включении Эштон-Чирилло в список экстремистов и террористов. Спикер теробороны ВСУ ранее в разговоре с пранкерами заявляла, что «русские произошли от монголов» (по другой формулировке — «из группы людей, которые хотят быть рабами»), а Европа «заканчивается на Украине».

Басманный суд Москвы в общей сложности арестовал 18 человек из 20 обвиняемых по делу о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».