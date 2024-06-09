Москва, 9 июня, 2024, 06:44 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал канцлера Германии Олафа Шольца ничтожеством и призвал его покаяться перед народом Украины после заявления немецкого политика о том, что Украину нельзя поставить на колени.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

«Протухшая ливерная колбаса Шольц неожиданно разговорился и понёс откровенную пургу. Стыдно. Ему бы… просто встать на колени и покаяться перед украинцами. За вранье про неизбежную «перемогу». За то, что обрёк их на истребление, заодно пожертвовав благополучием вверенных ему немцев», — написал Медведев в Telegram-канале.

Также зампред предложил канцлеру попросить прощения за бездарность управления и историческую утрату доверия к Социал-демократической партии Германии.

Как сообщало ИА Регнум, в соцсети X Шольц призвал президента России Владимира Путина «признать», что Украину невозможно поставить на колени. В видеообращении канцлер ФРГ заявил, что мирные договорённости по Украине должны быть «справедливыми».

Олаф Шольц создал себе проблемы своим отношением к конфликту на Украине, написало хорватское издание Advance. В статье говорится, что теперь немецкого политика упрекают даже те, кто изначально возмущался, когда он не предлагал помощь Украине. Многим не понравилось, что лидер крупнейшей экономической державы в Европе так легко поддаётся давлению.

7 июня, отвечая на вопросы в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума, Путин отметил, что однажды «один экс-руководитель европейской страны» сказал ему, что мирные договорённости после военных конфликтов могут основываться либо на победе, либо на поражении. Россия стремится к победе и добьётся её, подчеркнул президент.