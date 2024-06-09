Москва, 9 июня, 2024, 06:23 — ИА Регнум. Рособрнадзор по поручению правительства запланировал проверку в 13 вузах, в которых проходят экзамены по русскому языку, истории и основам законодательства для иностранных граждан. Об этом заявил глава ведомства Анзор Музаев.

Obraz.volgograd.ru На экзамене

«Все вузы, которые занимались экзаменами в плане проверки. Их 13, и эта работа будет продолжаться», — заверил Музаев.

Отмечается, что в России задействованы 129 площадок для сдачи экзаменов мигрантами, из них 87 — на базе федеральных и региональных вузов.

Как сообщало ИА Регнум, все 12 российских университетов, которые уполномочены проводить экзамены для иностранцев, расторгли договоры с коммерческими партнёрами.

Прошедшая в Институте русского языка им. Пушкина проверка установила факты ненадлежащего контроля за проведением экзамена по русскому языку как иностранному.

Выявили также факты ненадлежащего контроля за проведением экзамена по истории России и основам законодательства.