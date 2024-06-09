Санкт-Петербург, 9 июня, 2024, 06:19 — ИА Регнум. Помощник президента Владимир Мединский заявил, что после того, как узнал о возбуждении против него уголовного дела из-за участия в составлении пособия по истории с удовольствием бы передал СБУ российские учебники.

W-contact-an Владимир Мединский

«Меня порадовало, что сотрудники СБУ читают учебники по истории, это существенно повысит их образовательный уровень. Я считаю, что в деле исторического просвещения мы многого добились с Анатолием Торкуновым, с академиком Александром Чубарьяном. Я бы, честно говоря, с удовольствием направил всем сотрудникам СБУ наши учебники, и я думаю, что после этого многое в их жизни изменилось бы к лучшему», — сказал он журналистам на полях Петербургского международного экономического форума.

Мединский добавил, что с большим воодушевлением воспринял эту информацию.

Ранее на Украине против Мединского и ректора МГИМО МИД России Торкунова возбудили уголовные дела из-за написанного ими учебника истории.

Как сообщало ИА Регнум, в конце мая президент России Владимир Путин включил Мединского в состав совета по культуре и искусству, одновременно исключив из него своего бывшего помощника Владимира Толстого. Мединского назначили секретарём совета.

В мае российский лидер утвердил основы госполитики в области исторического просвещения. Документ определил принципы и механизмы реализации государственной политики России в данной сфере. Стратегия предполагает единую методику преподавания истории, начиная с дошкольного уровня, и координацию усилий в борьбе с использованием Западом фальсификации истории как оружия. Целями исторического просвещения указали формирование общероссийской гражданской идентичности и укрепление русского мира.

В августе 2023 года Владимир Мединский сообщал о начале работы над созданием единых учебников истории для учеников с 5-го по 9-й классы. По его словам, в этих изданиях будут полностью переписаны разделы о 70-х, 80-х, 90-х и 2000-х годах. За четыре месяца были подготовлены четыре тома доработанного объединённого учебника истории для 10-го и 11-го классов.

С 2024–2025 учебного года в школах станут массово использовать новый учебник по истории с разделом про специальную военную операцию России на Украине. Министр просвещения Сергей Кравцов уточнил, что все российские школы получили обновлённый учебник.