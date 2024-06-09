Одесса, Украина, 9 июня, 2024, 05:41 — ИА Регнум. На территории Одесской и Николаевской областей ранним утром 9 июня включили сирены воздушной тревоги.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал оповещения населения в Николаевской области включили в 04:59 мск, в Одесской — в 05:01.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июня об опасности с воздуха предупреждали жителей Харьковской, Николаевской, Одесской и Кировоградской областей Украины. В Николаевской области сигнал тревоги включили в 13:22 мск, в Одесской и Кировоградской областях — в 13:48 мск, а в Харьковской области воздушная тревога длилась более 17 часов.

Поздним вечером 8 июня на Украине взрывы прогремели в городе Николаеве. Комментарии местных властей о возможных повреждённых объектах не поступали.

В ночь на 7 июня на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Во всех регионах сирены предупредили население об опасности с воздуха. Сигналы звучали с 03:23 мск.

С 10 октября 2022 года российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Это ответ России на теракт на Крымском мосту, организованный, по данным следствия, украинскими спецслужбами. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют ежедневно, иногда на всей территории страны.