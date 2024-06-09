Вашингтон, 9 июня, 2024, 05:25 — ИА Регнум. Украинские военные, измотанные на полях сражений, стали чаще употреблять различные энергетические напитки. Они надеются, что это их воодушевит, поднимет дух. Об этом написала американская газета The New York Times.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

По мнению авторов издания, Украина сейчас переживает самый тяжёлый момент с начала спецоперации. Для улучшения эмоционального состояния на банках с энергетиками даже пишут патриотические лозунги.

«Несколько компаний запустили изготовление энергетиков, ориентируясь на распространение в рядах украинской армии. Многие из напитков имеют высокое содержание кофеина, есть со вкусом сахарной ваты, кактуса и даже конопли», — сообщает NYT.

Как сообщало ИА Регнум, в Минобороны РФ информировали, что ВСУ потеряли за сутки от действий российской группировки войск «Восток» до 135 военных.

В зоне ответственности подразделений группировку «Центр» ВС России уничтожено ещё 340 боевиков за сутки.

Подразделения российской группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, ВСУ в зоне их ответственности потеряли до 495 военных за день.