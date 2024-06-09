Санкт-Петербург, 9 июня, 2024, 04:51 — ИА Регнум. Украина и её народ не интересны действующей власти и местным олигархам, заявил журналистам губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

По его словам, главе киевского режима Владимиру Зеленскому Украина «вообще не нужна», равно как и олигархам в лице Игоря Коломойского и Рината Ахметова. Оно им не надо, считает Балицкий.

Киевский режим сегодня полностью выполняет указания из-за рубежа. У украинского правительства нет своего суверенитета, ему наплевать, сколько жертв будет среди народа, заключил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июня президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума заявил, что всё нынешнее руководство Украины, включая Владимира Зеленского, заменят. По словам российского лидера, в связи с тем, что в конституции Украины ничего не сказано о продлении полномочий президента, то нахождение Зеленского в качестве главы киевского режима является узурпацией власти.

Чистку украинского руководства следует начать с офиса Зеленского, заявил экс-президент страны Пётр Порошенко.