Мехико, 9 июня, 2024, 04:03 — ИА Регнум. В городе Сан-Луис-Потоси в Мексике с высоты шесть метров в ночном клубе обрушился балкон. Есть погибшие и пострадавшие. О происшествии сообщили местные власти изданию Milenio.

Флаг Мексики

Как пояснили чиновники, обрушение произошло из-за «бесконтрольного присутствия людей». В результате два человека погибли и 15 получили травмы, пять человек — в реанимации.

ЧП случилось на третьем этаже торгового центра «Альтус». Перила не выдержали напор толпы и рухнули вместе с людьми.

Как сообщало ИА Регнум, в американском штате Иллинойс, в городе Белвидир, во время концерта группы Morbid Angel рухнула крыша театра «Аполлон». Один человек погиб, около 30 фанатов получили травмы различной тяжести.

Обрушение стены многоквартирного жилого дома произошло в городе Серове Свердловской области. Фасад частично обрушился из-за падения балкона, на который упал лёд с крыши. Пострадавших нет.