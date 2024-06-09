Вашингтон, 9 июня, 2024, 03:32 — ИА Регнум. Америка не один десяток лет хотела, чтобы Европа вкладывала больше денег в оружие для противостояния с Россией — конфликт на Украине позволили желаемое превратить в действительное. Об этом заявил американский политолог Макс Бергман в интервью телеканалу CBS.

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По словам американского эксперта, очевидно, что расходы на оборону европейских стран растут. Многие уже тратят на эти цели больше 2% ВВП.

«Европейская оборона зависит от США. Этого мы и хотели последние 75 лет: чтобы европейские страны позволили нам быть основным игроком нападения», — признал Бергман.

При этом аналитик выразил опасение, что возвращение в Белый дом Дональда Трампам поставит Европу «в затруднительное положение». Ведь она всё больше втягивается в конфронтацию с РФ.

«Начнётся хаос, если США выйдут из игры и отстранятся», — предположил Макс Бергман.

Как сообщало ИА Регнум, Украина желает вторгнуться в Россию и подтолкнуть страны НАТО к вступлению в конфликт. Такое предположение высказал политолог Джон Миршаймер. Профессор считает, что киевский режим и те, кто его поддерживают, «глубоко заинтересованы в эскалации ради втягивания США и НАТО».

Миллиардер Илон Маск назвал тревожным высказывание политических деятелей США о нападении на Россию.

Экс-кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что в Белом доме всё чаще звучат разговоры уже не столько за защиту Украины, сколько за масштабное нападение на Россию.