Москва, 9 июня, 2024, 01:30 — ИА Регнум. Масштабный сбой в Telegram, вероятнее всего, не связан с DDoS-атаками на пленарную сессию с президентом России Владимиром Путиным во время ПМЭФ 7 июня. По мнению гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, это была внутренняя техническая проблема мессенджера.

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Кусков пояснил, что неполадки в работе мессенджера были устранены достаточно оперативно.

«Всё-таки это связано с проблемами внутри Telegram. Возможно, что-то произошло в ЦОДах, где хранится информация», — предположил эксперт в разговоре с «РИА Новости».

Специалист также добавил, что сбой вряд ли связан с пленарной сессией.

Независимый эксперт в сфере телекома Алексей Слукин согласился с версией Кускова, что сбой связан с внутренними проблемами. Он считает, что на работу Telegram могли повлиять тесты будущих нововведений и обновлений, никаких сторонних вмешательств не было.

Как сообщало ИА Регнум, Telegram, в котором был масштабный сбой, вновь заработал. Приложение не работало больше часа не только в России, но и в США и других странах Европы.

Вечером 8 июня начались сбои в работе Telegram. Об этом свидетельствовал сервис «Мониторинг сбоев».