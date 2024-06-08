Москва, 9 июня, 2024, 01:21 — ИА Регнум. В настоящее время Украиной управляют извне, страна полностью содержится Западом, заявил 8 июня зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Сегодня б. Украина, если говорить высоким штилем, нечто вроде доминиона, который прямо управляется США и странами НАТО. Она, хотя и не без труда, полностью содержится ими. Она, несмотря на протесты собственного населения, получает все виды самых смертоносных видов вооружений», — написал Медведев в Telegram-канале.

Зампред напомнил, что даже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал возможность закончить конфликт на Украине за пару недель, если прекратить передачу оружия Киеву.

Как передавало ИА Регнум, президент США Джо Байден своими словами о том, что Вашингтон поддерживает Киев в ударах по приграничным территориям России, но не по Москве и Кремлю, опроверг тезис о якобы самостоятельности Украины, отметил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. По его словам, именно Вашингтон официально выдаёт цели и указания и очерчивает зону возможных боевых действий для киевского режима.

Украина очень зависима от военной помощи европейцев и американцев, при этом Европа не сможет без США оказывать достаточную поддержку Украине, признал глава киевского режима Владимир Зеленский. Если президентом США станет Дональд Трамп, Вашингтон прекратит помощь Украине, добавил он.

Западная военная помощь киевской армии не оказала решающего воздействия на ситуацию в зоне спецоперации. Военной помощи США якобы хватает украинцам для стабилизации обороны, но Россия «всё равно сохраняет преимущество в артиллерии». И это играет ключевую роль на поле боя, указала газета The New York Times.