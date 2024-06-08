В Вашингтоне толпа пропалестинских активистов окружила Белый дом
Активисты окружили Белый дом с требование прекратить поставки оружия Израилю
Вашингтон, 9 июня, 2024, 01:03 — ИА Регнум. Тысячи активистов собрались 8 июня в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку Палестины, окружив Белый дом. Участники протестной акции требовали остановить поставки американского оружия в Израиль, а также прекращения огня в секторе Газа.
Протестная акция приурочена к восьмимесячной годовщине начала боевых действий в секторе Газа.
К Белому дому, по информации СМИ, были стянуты полицейские и представители секретной службы. Дороги перекрыли.
Активисты растянули отрезки широкой красной ленты и выстроились по всему периметру администрации. Демонстранты скандировали традиционные лозунги «свободу Палестине» и «прекратите оккупацию Газы».
О каких-либо столкновениях не сообщается.
Президент США Джо Байден в эти дни находится в Париже.
Как передавало ИА Регнум, страны — члены «Исламской восьмёрки» (D-8) призвали к прекращению огня в секторе Газа без предварительных условий. Об этом сказано в опубликованном на сайте организации заявлении, принятом по итогам встречи в Стамбуле.
Глава турецкого МИД Хакан Фидан заверил, что страны «Исламской восьмёрки» не оставят палестинцев в одиночестве.
Глава МИД России Сергей Лавров 7 июня провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Израиля Исраэлем Кацем. Российский министр подчеркнул необходимость скорейшего прекращения огня в секторе Газа для оказания гуманитарной помощи всем нуждающимся.
23 мая президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа указали на необходимость деэскалации в зоне палестино-израильского конфликта.