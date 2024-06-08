Вашингтон, 9 июня, 2024, 00:58 — ИА Регнум. Перед спецоперацией ЦАХАЛ в районе Нусейрата США предоставили Израилю разведданные об удерживаемых в секторе Газа заложниках, сообщила 8 июня газета The New York Times.

Defense.gov Аналитический центр. Разведка США

«Группа американских специалистов по освобождению заложников, размещённая в Израиле, помогла израильским военным в их усилиях по спасению четырёх заложников, предоставив разведданные и другую материально-техническую поддержку», — написали в статье.

Авторы отметили, что группы специалистов из США и Великобритании во время военного конфликта находятся на территории Израиля и помогают разведке еврейского государства в сборе и анализе информации о заложниках, а также о высокопоставленных представителях палестинского движения ХАМАС.

По словам одного из израильских чиновников, США и Британия могут помогать разведданными с воздуха и из киберпространства, поскольку самостоятельно Израиль этого сделать не может.

Как передавало ИА Регнум, 8 июня официальный представитель боевого крыла палестинского движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» Абу Убайда проинформировал о гибели нескольких удерживаемых в секторе Газа заложников в результате израильской операции в лагере для беженцев в Нусейрате. После этого освобождение удерживаемых «создаст опасность для остальных» заложников и окажет негативное влияние на их условия и жизнь, добавил он.

В этот же день армия Израиля сообщила об освобождении четырёх заложников, которые удерживались ХАМАС с 7 октября 2023 года. Операцию проводили в центральной части сектора Газа. Всех освобождённых доставили в медицинское учреждение в пригороде Тель-Авива. В их числе — 27-летний гражданин России и Израиля Андрей Козлов.

Палата представителей Конгресса США 20 апреля приняла законопроект о выделении 95 миллиардов долларов на военную помощь Израилю, Тайваню и Украине. Согласно документу, еврейское государство получит от Соединённых Штатов 26 миллиардов долларов, в том числе около 9,1 миллиарда на гуманитарные нужды. Решение США предоставить Израилю новую военную помощь является агрессией в отношении палестинцев, заявила пресс-секретаря президента Палестины Махмуда Аббаса Набиль Абу Рудейна.