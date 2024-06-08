Москва, 9 июня, 2024, 00:07 — ИА Регнум. Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев жёстко прокомментировал слова канцлера ФРГ Олафа Шольца, призвавшего президента Владимира Путина признать, что Украину невозможно поставить на колени.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Канцлера Германии Медведев назвал «протухшей ливерной колбасой», а его высказывание — «откровенной пургой». При этом он посоветовал Шольцу «покаяться на коленях перед украинцами». Своё мнение российский политик опубликовал в Telegram-канале.

«Протухшая ливерная колбаса Шольц неожиданно разговорился и понёс откровенную пургу. Или, как бы сказали на известном у нас языке, рамсы попутал», — написал Дмитрий Медведев.

По словам зампреда, Украина управляется США и странами НАТО, полностью содержится ими.

«Стыдно. Ему бы, говнюку, просто встать на колени и покаяться перед украинцами», — добавил Медведев.

Он перечислил «грехи» Шольца, в числе которых обречение украинцев на истребление, возрождение нацизма в форме бандеровщины.

«Впрочем, ничтожество — во всём ничтожество», — заключил политик.

Медведев подписал пост словом «Dixi», что означает: «Я сказал, что нужно было сказать, и я уверен в своих аргументах».

Как сообщало ИА Регнум, Олаф Шольц призвал Владимира Путина «признать», что Украину невозможно поставить на колени. В видеообращении, размещённом на странице Шольца в соцсети X, канцлер заявил, что мирные договорённости по Украине должны быть «справедливыми».

Кремль и МИД неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом спецоперации, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России.