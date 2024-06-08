Лыткарино, Московская область, 8 июня, 2024, 23:49 — ИА Регнум. Пилотирование самолёта, совершившего экстренную посадку на шоссе в Московской области, осуществлялось по доверенности. Об этом журналистам сообщили в правоохранительных органах.

МЧС России по Московской области

«Пилот самолёта Piper, который совершил аварийную посадку в районе подмосковного Лыткарина, управлял судном по доверенности», — сказал источник.

Установлено, что самолётом владеет другой человек, написала Газета.ru. Пилот совершал одиночный полёт и должен был вернуться на один из аэродромов Мячково, откуда ранее вылетел, отметили правоохранители.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июня легкомоторный самолёт Piper совершил аварийную посадку на Тураевское шоссе в районе Лыткарино. Об инциденте стало известно в 18:00 мск. Предварительно погибших и пострадавших, а также разрушений в результате аварийной посадки не было.

В качестве одной из причин экстренной посадки рассматривается неисправность двигателя воздушного судна.

В феврале Bombardier Challenger 600 рухнул на автостраду в американском штате Флорида. При падении бизнес-джет врезался в один из автомобилей. На борту самолёта находились пять человек. По предварительной версии, причиной падения самолёта мог стать отказ двигателя.