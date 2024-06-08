Москва, 8 июня, 2024, 23:28 — ИА Регнум. Мессенджер Telegram, в котором вечером 8 июня был масштабный сбой, вновь заработал. Приложение не работало больше часа не только в России, но и в США и других странах Европы.

Zuma\TASS

Проблемы в работе Telegram начались с того, что сообщения перестали отправляться, а чаты не обновлялись.

На данный момент работа приложения полностью восстановлена.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 8 июня начались сбои в работе Telegram. Об этом свидетельствовал сервис «Мониторинг сбоев».

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесён в РФ в список террористов и экстремистов) 22 апреля назвал Telegram проблемой для национальной безопасности Украины. По его словам, опасность состоит в том, что любой житель страны может создать в этом мессенджере канал и писать в нём всё, что посчитает нужным, якобы прикрываясь свободой СМИ.