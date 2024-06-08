Старый Оскол, Белгородская область, 8 июня, 2024, 23:10 — ИА Регнум. На бывшего мэра Купянска Харьковской области Геннадия Мацегору 7 июня было совершено покушение в Старом Осколе Белгородской области. Подробности сообщил «Ъ».

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По информации издания, о покушении написала пресс-служба Главного управления разведки минобороны Украины (ГУР). Предварительно установлено, что в Мацегору стреляли неизвестные возле его дома.

Исполнители не называются, но известно, что политик находится в больнице в критическом состоянии в Москве.

Мацегора занимал должность руководителя Купянска от украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

В августе 2022 года прокуратура Украины обвинила его в сотрудничестве с Россией и предъявила ему обвинение в коллаборационизме. После взятия Купянска украинскими боевиками Мацегора, по информации ГУР, уехал в Белгородскую область.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале в городе Никополе Днепропетровской области при обстреле автомобиля погиб заместитель мэра Виталий Журавлёв.

В 2022 году на Украине убили оппозиционного украинского политика, мэра города Кременной Владимира Струка. Его нашли застреленным.

В декабре 2023 года в подмосковной деревне Супонево нашли мёртвым бывшего депутата Верховной рады Илью Киву. Его убили выстрелом в упор 6 декабря. На Украине Киву заочно признали виновным по нескольким статьям ― за госизмену, призывы к захвату власти на Украине, публичное использование советской символики.