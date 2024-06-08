Вена, 8 июня, 2024, 23:02 — ИА Регнум. Одобрение США, Франции и Германии атаковать цели на российской территории перешло красную черту, заявила в интервью газете Die Presse министр обороны Австрии Клаудиа Таннер.

Иван Шилов ИА Регнум

«Красная линия была пересечена. Поэтому я очень рада разъяснению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс не будет отправлять войска на Украину», — отметила она.

Журналист поинтересовался у министра, имеет ли Киев возможность «в достаточной степени защитить Харьков от обстрелов с российской границы». Таннер ответила, что Австрия в военном отношении является нейтральным государством и не вправе судить об этом.

Как сообщало ИА Регнум, разрешение Вашингтона атаковать Киевом цели на территории России американским оружием даст Москве возможность нанести ответный удар, считает бывший разведчик Вооружённых сил США Тони Шаффер. Он добавил, что президент России Владимир Путин очень разумно реагирует на действия Запада и проводит чёткие границы своих красных линий.

На встрече с руководителями международных информационных агентств 5 июня Владимир Путин заявил, что Россия вправе поставить своё вооружение в регионы, откуда ожидаются чувствительные удары по странам, поставляющим оружие Украине.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 27 мая предложил разрешить Киеву наносить удары западным оружием по целям в России. По его утверждению, такие меры необходимы на фоне наступления российских военных под Харьковом.