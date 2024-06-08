Санкт-Петербург, 8 июня, 2024, 22:45 — ИА Регнум. Известный певец Игорь Тальков был смертельно ранен в октябре 1991 года за кулисами Дворца спорта «Юбилейный» в Москве. По версии следствия, между концертным директором Талькова Игорем Шляфманом и представителем одного из артистов Игорем Малаховым возник конфликт. В ходе ссоры Шляфман выстрелил в Малахова из револьвера, однако в итоге убил Талькова. О ходе следствия сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Theater-talkova.ru Игорь Тальков

Расследование уголовного дела было приостановлено в 1992 году, а возобновили его только в 2021-м. По итогам расследования Шляфмана обвинили в убийстве и покушении на убийство.

Светлана Петренко уточнила, что изначально Шляфмана, который сразу скрылся в Израиле, обвиняли в убийстве по неосторожности.

«После возобновления расследования следователи СК России на основе собранных доказательств пришли к выводу о причастности Шляфмана к совершению умышленных преступлений», — пояснила представитель СК.

Следователи допросили более 150 свидетелей. Также проведён ряд генетических исследований, исследованы вырезы с рубашки Шляфмана со следами крови, имеющие важное значение для установления его причастности к убийству.

По итогам расследования Валерий Шляфман обвиняется в убийстве, то есть умышленном причинении смерти Игорю Талькову и покушении на убийство Игоря Малахова, совершённых общеопасным способом».

«Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу», — заключила Петренко.

На момент смерти Игорю Талькову было 34 года.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2022 года Петроградский районный суд Петербурга заочно арестовал Шляфмана по обвинению в убийстве Талькова. В марте того же года городской суд Петербурга оставил это решение без изменений.

Следователи сообщали, что, по их данным, Малахов, представлявший интересы певицы Азизы, спровоцировал конфликт с Тальковым и его представителем Шляфманом из-за очерёдности выступления артистов. В ходе ссоры Тальков и его телохранители применили к Малахову физическую силу — повалили его на пол, а Шляфман вырвал из рук Малахова револьвер. По версии следствия, у представителя Талькова был умысел убить Малахова, однако пуля попала в руку и грудь Талькову, отчего тот скончался на месте происшествия.