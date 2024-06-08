Рамалла , 8 июня, 2024, 22:36 — ИА Регнум. Несколько удерживаемых в секторе Газа заложников погибли в результате израильской операции в лагере для беженцев в Нусейрате, заявил 8 июня в Telegram-канале официальный представитель боевого крыла движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» Абу Убайда.

© Omar Naaman /dpa /Global Look Press

«Противник смог, совершив ужасающую резню, освободить часть своих пленных, но в то же время он убил некоторых из них в ходе операции», — сообщил он.

По его словам, в таком случае освобождение израильских заложников «создаст опасность для остальных» удерживаемых и окажет негативное влияние на их условия и жизнь.

Точное количество погибших заложников представитель радикального движения не привёл.

Как передавало ИА Регнум, 8 июня армия Израиля проинформировала об освобождении четырёх заложников, которые удерживались радикальной палестинской группировкой ХАМАС с 7 октября 2023 года. Операцию проводили в районе лагеря палестинских беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа. Все освобождённые здоровы, их доставили в медицинское учреждение в пригороде Тель-Авива. В числе освобождённых — 27-летний гражданин России и Израиля Андрей Козлов.

Освобождённый из плена ХАМАС россиянин едва не расплакался на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Премьер тепло поприветствовал и обнял каждого вернувшегося из плена.

7 октября 2023 года ХАМАС во время нападения на приграничные районы Израиля взяло в заложники десятки человек, в том числе нескольких военнослужащих. С начала эскалации палестино-израильского конфликта состоялось несколько обменов.