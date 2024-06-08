Санкт-Петербург, 8 июня, 2024, 21:54 — ИА Регнум. Никогда не видел такого народа, который так бы любил свою страну, как россияне, заявил 8 июня председатель правления итало-российской компании по производству кожаных аксессуаров Fiore Bags Марк Думлер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Сами русские влюбляют других в себя. Никогда не видел такого народа, который так бы гордился, так любил свою страну, как россияне», — сказал Думлер, слова которого приводятся в Telegram-канале российского общества «Знание».

В рамках панельной сессии «Россия — страна предпринимательских возможностей», организованной фондом Росконгресс, Росмолодёжью и российским обществом «Знание», он рассказал, чем привлекательна жизнь в России для иностранцев, и сравнил её быт с жизнью в других развитых странах, где он тоже пожил.

По его словам, он уже много лет живёт в России и крайне доволен как собственным качеством жизни, так и общими для всех условиями ведения бизнеса.

Как передавало ИА Регнум, Петербургский международный экономический форум прошёл с 5 по 8 июня. Главная тема — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».

На ПМЭФ 2024 года было заключено 982 соглашения на общую сумму 6,4 трлн рублей, сообщил в заключительный день форума советник президента России Владимира Путина, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков. По его словам, участие в мероприятиях форума приняли 21,3 тысячи участников из 139 стран, работу ПМЭФ освещали 4216 представителей СМИ России и зарубежных стран.

Президент принял участие в пленарной сессии форума. Он оценил ситуацию в национальной и мировой экономике, а также обозначил десять векторов глобального развития и структурных изменений России, которые призваны обеспечить развитие на многие годы.

В своём выступлении на форуме Путин дал понять, как будет развиваться экономика страны, отметила в беседе с ИА Регнум политолог, эксперт ЭИСИ Анна Фёдорова. Перед Россией стоит задача войти в четвёрку крупнейших экономик мира до 2030 года, и это вполне достижимо, учитывая текущие темпы экономического развития страны и активность зарубежных компаний на ПМЭФ, отметила эксперт.