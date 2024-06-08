Скадовск, Херсонская область, 8 июня, 2024, 20:52 — ИА Регнум. Четыре пациента из Херсонской области, которые пострадали при ударе ВСУ по селу Садовому, отправлены на специализированное лечение в медицинское учреждение Крыма, сообщила 8 июня пресс-служба Минздрава Херсонской области в своём Telegram-канале.

П/с губ-ра Херсонской обл/ТАСС

«Минздрав Херсонской области направил четверых пострадавших из Скадовской центральной городской больницы на специализированное лечение в медучреждение Крыма», — сказано в сообщении.

Заместитель главы регионального Минздрава Константин Коновалов уточнил, что пациентов сопровождали врачи анестезиологи-реаниматологи Федерального центра медицины катастроф «Южный» Минздрава России.

Как передавало ИА Регнум, 7 июня ВСУ нанесли удар по херсонскому селу Садовому. В результате был разрушен магазин, в котором находилось значительное количество посетителей и персонала. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ ударили с правого берега Днепра сначала корректируемой авиабомбой, а затем из РСЗО HIMARS. В результате атаки погибли 22 человека.

В Херсонской области с 9 по 10 июня объявлен траур по погибшим в результате удара киевского режима по Садовому, сообщил Сальдо.

Близкие погибших и пострадавших уже сейчас могут получить экстренную выплату, гуманитарную помощь и предметы первой необходимости, информировал, в свою очередь, глава правительства региона Андрей Алексеенко.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела. Глава СК Александр Бастрыкин отметил, что все причастные к этому жестокому преступлению, в том числе из военно-политического руководства Украины, будут привлечены к уголовной ответственности и понесут наказание.

Удары Украины по Луганску и селу Садовому не останутся без ответа, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. С военной точки зрения убийства мирных жителей не имеют никакого смысла и свидетельствуют об агонии погрязшего в терроризме, беззаконии и коррупции киевского режима, стремящегося убить как можно больше русских людей, подчеркнула она.