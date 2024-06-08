Гамбург, Германия, 8 июня, 2024, 20:34 — ИА Регнум. Депутат парламента Гамбурга от партии «Альтернатива для Германии» Ольга Петерсен вместе со своими детьми переехала в Россию, об этом она рассказала 8 июня в интервью Bild.

WeisstBescheidDigga Ольга Петерсен

Петерсен заявила, что не складывает свои обязанности и намерена продолжить парламентскую работу в том виде, в котором это будет возможно.

В марте 2024 года Петерсен присутствовала в качестве наблюдателя на выборах президента России. После этого её исключили из парламентской группы «Альтернативы для Германии», также началось рассмотрение вопроса об исключении Петерсен из партии.

«Травля в прессе и травля, к сожалению, внутри партии против меня продолжается, я бы сказала, набирает всё большие обороты», — отметила депутат.

Объясняя своё решение переехать в Россию, депутат сказала: ей хочется знать, что и она сама, и её дети находятся в безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, в 2023 году Карин Кнайсль, занимавшая с 2017 по 2019 год пост главы МИД Австрии, переехала в Россию и поселилась в деревне Петрушово Касимовского района Рязанской области.

Кнайсль объяснила своё решение тем, что Россия — свободная и безопасная страна. Экс-министр весной 2024 года рассказала, что уже «присмотрела место» в восточной части России, где хотела бы построить дом и остаться в нём жить.