Нижний Новгород, 8 июня, 2024, 20:12 — ИА Регнум. Женская команда московского «Спартака» в гостях обыграла с крупным счётом 10:0 ФК «Пари НН» из Нижнего Новгорода, сообщает Telegram-канал ЖФК «Спартак».

Иван Шилов ИА Регнум

Игра проходила в рамках в 1/16 финала Кубка России, пять из десяти голов забила 19-летняя Ксения Коноваева. Отличилась также Валерия Зарубина (два гола), Татьяна Чередина, Вероника Анисина и Ксения Кулешова. Женская команда вышла в 1/8 финала Кубка России. Следующий матч у них пройдёт 6 июля с ЦСКА.

О создании женской футбольной команды «Спартак» объявил в октябре прошлого года. Директором стала экс-футболистка сборной России и четырехкратная чемпионка страны Елена Терехова.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» сохранил место в Российской премьер-лиге, обыграв тульский «Арсенал» по сумме двух стыковых матчей. В ответной встрече нижегородский клуб одержал победу в гостях со счётом 2:0.