Лыткарино, Московская область, 8 июня, 2024, 20:11 — ИА Регнум. Одной из причин аварийной посадки легкомоторного самолёта Piper в Московской области стала неисправность двигателя, сообщил 8 июня телеканал НТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области

«Одна из основных причин аварийной посадки — неисправность двигателя самолёта», — сказал источник телеканала.

8 июня легкомоторный самолёт Piper совершил аварийную посадку на Тураевское шоссе в районе Лыткарино. Сообщение об инциденте поступило в 18:00 мск. Предварительно, погибших и пострадавших, а также разрушений в результате аварийной посадки нет.

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Как передавало ИА Регнум, в ноябре легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку на Волгу в Тверской области. Воздушное судно приземлилось на лёд и частично ушло под воду. Капитан самолёта смог самостоятельно выбраться из него.

В сентябре легкомоторный самолет Diamond DA40 после отказа двигателя совершил вынужденную посадку в кукурузном поле в Оренбургской области. Борт, принадлежащий Санкт-Петербургскому государственному университету гражданской авиации имени А. А. Новикова, выполнял учебно-тренировочный полёт. За штурвалом находился курсант.