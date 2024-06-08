Санкт-Петербург, 8 июня, 2024, 20:03 — ИА Регнум. По данным исследования, проведённого социологами Санкт-Петербургского государственного университета, 18% подростков в России имеют работу, рассказала 8 июня на тематической сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) уполномоченный по правам ребёнка в России Мария Львова-Белова.

Максим Богодвид /РИА Новости

Участие в сессии приняли представители образовательных организаций и работодатели, а также сами подростки, сообщила пресс-служба омбудсмена.

Социологи опросили более 35 тысяч подростков и выяснили, что 6578 из них работают. Чаще всего речь шла о трудоустройстве в одной из отраслей креативной экономики — сфере дизайна, копирайтинга, фотографии и других, отметила Львова-Белова.

Количество работающих в креативном секторе экономики подростков заметно увеличивается, и включение молодёжи в стратегически важные отрасли экономики является значительным ресурсом для обеспечения устойчивости и социально-экономического развития страны, но качество вакансий, предлагаемых подросткам, оставляет желать лучшего, отметила Львова-Белова.

«Во-первых, подростки не знают о своих возможностях на рынке труда, не умеют составлять резюме, правильно вести себя на собеседованиях, общаться с работодателями. И сами работодатели опасаются нанимать подростков или в принципе не представляют, что этот сегмент для них доступен», — отметила омбудсмен.

Подростки нередко попадают в руки мошенников, поэтому государство и общественные организации должны защищать их от недобросовестных работодателей, сказала Львова-Белова. Нужно помогать подросткам находить и круглогодичную работу, а не только на каникулах, но без ущерба для образования, отметила она.

Компании, нанимающие несовершеннолетних, должны учитывали критерии разработанного аппаратом омбудсмена специального стандарта и помогать подросткам проявлять себя, сказала Львова-Белова. Также она рассказала о награждении специальными премиями лучших работодателей, предоставляющих работу подросткам.

Работодатели нередко не хотят брать подростков на работу, опасаясь проверок прокуратуры, рассказала омбудсмен. В шести регионах страны уже запущен проект по сопровождаемому трудоустройству, в рамках которого аппарат омбудсмена совместно с прокуратурой каждого региона определяют ответственных работодателей, отметила Львова-Белова.

Совместно с платформой HeadHunter аппарат омбудсмена создал базу вакансий для подростков, которая представлена и на сайте Федерального подросткового центра. Обсуждается введение специальной маркировки вакансий для подростков и проверки безопасности таких вакансий, отметила Львова-Белова.

Она также рассказала, что в рамках стратегической программы «Подростки России» открываются центры, где ребята могут проводить свободное время. Эти пространства используются в том числе для трудоустройства — площадки посещают специалисты из центров занятости, а специалисты аппарата омбудсмена проводят обучение подростков. Один из блоков этого обучения касается юридического и экономического сопровождения, чтобы подростки могли оформляться как самозанятые. Помогают в трудоустройстве и региональные уполномоченные по правам ребенка.

Средняя предлагаемая подросткам зарплата составляет 20-30 тыс. рублей, но по некоторым вакансиям этот показатель составляет и 100 тыс. рублей, рассказал в своём выступлении на сессии заместитель директора HeadHunter по работе с государственными органами компании Даниил Чугунов.

«Уже сейчас работодатель готов предлагать детям в возрасте от 14 до 17 лет 100 тыс. рублей. При этом средняя зарплата подростков составляет 20-30 тыс. рублей. Что касается вакансий для подростков, то лидируют вакансии, которые не требуют каких-то специальных профессиональных навыков», — рассказал он.

К основным проблемам представитель HeadHunter отнёс неумение подростков составлять резюме. Он призвал помогать подросткам решать эту задачу, а также проводить оценку их «мягких компетенций».

Как передавало ИА Регнум, 31 мая президент России Владимир Путин пообещал выпустить поручение по вопросу проверки уполномоченным по правам ребёнка органов опеки и попечительства. Львова-Белова попросила президента разрешить провести всероссийскую инспекцию органов опеки, комиссий по делам несовершеннолетних, органов систем профилактики. По итогам проверки она представит доклад и предложения с необходимыми реформами системы.

ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. Главная тема — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». В приветствии к участникам форума Путин отметил, что ПМЭФ должен дать старт новым перспективным инициативам и проектам, послужить наращиванию взаимовыгодного сотрудничества между странами и народами.

Президент принял участие в пленарной сессии форума. Он оценил ситуацию в национальной и мировой экономике, а также обозначил десять векторов глобального развития и структурных изменений России, которые призваны обеспечить развитие на многие годы.