Луганск, 8 июня, 2024, 19:39 — ИА Регнум. Частично разрушенный в результате удара киевского режима дом в Луганске, предварительно, может быть восстановлен. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

Александр Река/ТАСС

Так, 8 июня на месте последствий удара ВСУ работали руководитель администрации Пасечника Алексей Самойлов и другие члены оперативного штаба по ликвидации последствий украинской атаки.

«Экспертная комиссия произвела визуальное обследование пострадавшего пятиэтажного дома в квартале Ватутина. По предварительным выводам, он подлежит восстановлению. Окончательное решение будет принято после детального обследования, которое проведут московские специалисты», — написал Пасечник в Telegram-канале.

Как рассказал глава ЛНР, жителям 33 домов, которые получили повреждения при обстреле ВСУ, помогают временно закрыть выбитые окна и балконы пленкой аварийно-спасательные службы вместе с волонтёрами Народного фронта и Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

За сутки более 600 жителей Луганска получили психологическую и материальную помощь, добавил Пасечник, отметив, что неравнодушные горожане приносят для пострадавших одежду, обувь, продукты питания, а также предметы первой необходимости. Более того, миграционная служба МВД готова помочь в восстановлении документов тем, кто утратил их вместе с жильём, обратил внимание глава республики.

«Благодарю все службы и ведомства, а также волонтеров и неравнодушных луганчан за помощь в минимизации последствий украинского удара по мирному городу. Отдельное спасибо нашим социальным работникам, которые, не считаясь со временем и нагрузками, помогали попавшим в беду людям в свой профессиональный праздник», — заключил Пасечник.

Как передавало ИА Регнум, июня ВСУ ударили по многоквартирному дому в Луганске дальнобойными ракетами ATACMS. Пострадали более 100 человек, 60 граждан, в том числе двое детей, с ранениями различной степени тяжести находятся в больницах. Шесть человек погибли.

Средства ПВО РФ сбили четыре из пяти ракет ATACMS, запущенных ВСУ по Луганску, одна из ракет нанесла повреждения двум жилым домам, сообщило Минобороны. Министерство подчеркнуло, что киевский режим совершил преступление, целенаправленно ударив западным оружием по мирным гражданам России.

По информации исполняющего обязанности министра чрезвычайных ситуаций Луганской Народной Республики (ЛНР) Алексея Бойко, после ракетного удара по Луганску в оперативный штаб помощи обратились более 100 человек.

Удары Украины по Луганску и селу Садовому Херсонской области, где 7 июня в результате атаки погибли 22 человека, не останутся без ответа, все причастные к атакам лица не избегут наказания, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Эти удары ВСУ — спланированные акции устрашения мирных граждан, подчеркнула она.