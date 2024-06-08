Бишкек, 8 июня, 2024, 19:27 — ИА Регнум. Самолёт «Аэрофлота», который должен был совершить рейс Бишкек — Москва, пройдёт дополнительную техническую проверку после прерванного разбега из-за птиц на взлётно-посадочной полосе. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Иван Шилов ИА Регнум

«Рейс SU1887 Бишкек — Москва от 8.06.2024 отменён в связи с необходимостью проведения дополнительной технической проверки воздушного судна после прерванного разбега из-за появления птиц на взлетно-посадочной полосе», — говорится в Telegram-канале пресс-службы «Аэрофлота».

Отмечается, что в целях сокращения времени ожидания вылета пассажиры были перебронированы на ближайший рейс. Вместе с тем на время ожидания вылета было организовано размещение пассажиров в гостинице, а также предоставление питания и напитков.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день в международном аэропорту Пулково частный самолёт задел другое воздушное судно в процессе буксировки. Отмечается, что воздушные суда получили незначительные повреждения. Обошлось без пострадавших. Вместе с тем аэропорт проводит проверку по факту инцидента. При этом, как уточнили в управляющей компании, вылет самолёта будет осуществлён в кратчайшие сроки.

В начла июня сразу девять самолётов Sukhoi Superjet 100 за одни сутки получили сильные порезы колёс шасси в аэропорту Шереметьево.

Уточнялось, что 2 июня самолёты прибыли на стоянку в Шереметьево с однотипным повреждением. В ходе послеполётного осмотра было выявлено, что на девяти бортах присутствует порез пневматика второго колеса на левой основной стойке шасси. Самолёты были временно отстранены от полётов. Однако после замены колеса они вернулись к штатной работе.