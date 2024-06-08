Херсон, 8 июня, 2024, 19:11 — ИА Регнум. Близкие погибших и пострадавших в результате удара ВСУ по селу Садовому Херсонской области уже сейчас могут получить экстренную выплату, гуманитарную помощь и предметы первой необходимости, сообщил 8 июня глава правительства региона Андрей Алексеенко.

телеграм-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо

Власти окажут помощь семьям всех пострадавших и погибших, написал Алексеенко в своём Telegram-канале.

«Уже сейчас люди могут получить экстренную выплату 10 тысяч рублей, гуманитарную помощь, вещи первой необходимости. Поможем быстро и без волокиты восстановить утраченные документы», — отметил глава правительства области.

Алексеенко также выразил соболезнования семьям погибших и отметил, что пострадавшим будет оказана вся необходимая медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная.

Как передавало ИА Регнум, 7 июня ВСУ нанесли удар по селу Садовому. В результате был разрушен магазин, в котором находилось значительное количество посетителей и персонала. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ ударили с правого берега Днепра сначала корректируемой авиабомбой, а затем из РСЗО HIMARS. В результате атаки погибли 22 человека.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела. Глава СК Александр Бастрыкин отметил, что все причастные к этому жестокому преступлению, в том числе из военно-политического руководства Украины, будут привлечены к уголовной ответственности и понесут наказание.

Удары Украины по Луганску и селу Садовому не останутся без ответа, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. С военной точки зрения убийства мирных жителей не имеют никакого смысла и свидетельствуют об агонии погрязшего в терроризме, беззаконии и коррупции киевского режима, стремящегося убить как можно больше русских людей, подчеркнула она.

В Херсонской области с 9 по 10 июня объявлен траур по погибшим в результате удара киевского режима по Садовому, сообщил Сальдо.