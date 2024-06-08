В Подмосковье легкомоторный самолёт совершил аварийную посадку на шоссе
Лыткарино, Московская область, 8 июня, 2024, 18:48 — ИА Регнум. Легкомоторный самолёт Piper совершил аварийную посадку на Тураевское шоссе в районе Лыткарино. Об этом сообщает главк МЧС по Московской области.
Отмечается, что сообщение об инциденте поступило в 18:00 мск. Предварительно, погибших и пострадавших, а также разрушений в результате аварийной посадки нет.
Как передавало ИА Регнум, в конце мая следовавший из Санкт-Петербурга в Сочи пассажирский самолёт аварийно сел в аэропорту Минеральных Вод. Тогда у воздушного судна произошла утечка топлива.
16 мая летевший из Петербурга в Уфу пассажирский самолёт из-за срабатывания датчика пожарной сигнализации вынужденно сел в аэропорту Кирова. Приземление прошло благополучно, на борту воздушного судна находились 83 пассажира и члены экипажа.
Самолёт А-321 авиакомпании Nordwind, следовавший рейсом Москва — Оренбург, 6 мая подал сигнал тревоги и вернулся в аэропорт Шереметьево. Экипаж принял решение вернуться в воздушную гавань вылета из-за разгерметизации кабины, посадка прошла успешно.
В Казани 28 марта самолёт, летевший из Уфы в Ярославль, совершил вынужденную посадку. На его борту находились 25 пассажиров и три члена экипажа, никто из них не пострадал.