Лыткарино, Московская область, 8 июня, 2024, 18:48 — ИА Регнум. Легкомоторный самолёт Piper совершил аварийную посадку на Тураевское шоссе в районе Лыткарино. Об этом сообщает главк МЧС по Московской области.

кадр из видео Самолет Piper

Отмечается, что сообщение об инциденте поступило в 18:00 мск. Предварительно, погибших и пострадавших, а также разрушений в результате аварийной посадки нет.

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Как передавало ИА Регнум, в конце мая следовавший из Санкт-Петербурга в Сочи пассажирский самолёт аварийно сел в аэропорту Минеральных Вод. Тогда у воздушного судна произошла утечка топлива.

16 мая летевший из Петербурга в Уфу пассажирский самолёт из-за срабатывания датчика пожарной сигнализации вынужденно сел в аэропорту Кирова. Приземление прошло благополучно, на борту воздушного судна находились 83 пассажира и члены экипажа.

Самолёт А-321 авиакомпании Nordwind, следовавший рейсом Москва — Оренбург, 6 мая подал сигнал тревоги и вернулся в аэропорт Шереметьево. Экипаж принял решение вернуться в воздушную гавань вылета из-за разгерметизации кабины, посадка прошла успешно.

В Казани 28 марта самолёт, летевший из Уфы в Ярославль, совершил вынужденную посадку. На его борту находились 25 пассажиров и три члена экипажа, никто из них не пострадал.