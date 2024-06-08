Санкт-Петербург, 8 июня, 2024, 19:03 — ИА Регнум. Москва заключила ряд важных соглашений на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил мэр города Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА Регнум Сергей Собянин

«Форум — это место, где ставится какая-то финальная точка. Этому предшествует большая работа с компаниями, организациями, другими регионами. В этом году у нас несколько знаковых историй»,— сказал Собянин в интервью телеканалу «НТВ».

В рамках форума было подписано соглашение с ЦБ России о развитии цифрового рубля, что является «революционным событием для городской экономики», целый ряд соглашений в области фармацевтической промышленности, сказал Собянин. Ещё одно соглашение касается сотрудничества Москвы с «КамАЗом». В дальнейшем планируется создать первый в России роботизированный завод по производству малотоннажных грузовиков, отметил мэр.

По его словам, благодаря совместной работе с крупными автопредприятиями — «КамАЗом» и «ГАЗом» — в столице практически с нуля создали инфраструктуру для электробусов. Сейчас Москва занимает лидирующее место по уровню развития безопасного для окружающей среды транспорта. Кроме того, город продолжает сотрудничать с заводом «Москвич», а также обновляет парк коммунальной техники.

Мэр отметил, что из-за ухода с отечественного рынка зарубежных производителей бизнес России начал занимать освободившиеся ниши.

«Кризис — это череда возможностей, не только череда проблем. Мы ответственны за то, чтобы это все пошло в дело, на пользу. Для этого мы должны не прекращая развивать инвестиционную, коммунальную, транспортную и социальную инфраструктуру», — добавил он.

Во время проведения ПМЭФ-2024 было заключено более 980 соглашений на общую сумму 6,4 трлн рублей. К мероприятию присоединились 21,3 тыс. участников из 139 стран. По словам Сергея Собянина, это говорит о том, что международная экономическая активность восстанавливается.