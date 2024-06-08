Стамбул, Турция, 8 июня, 2024, 18:39 — ИА Регнум. Страны — члены «Исламской восьмёрки» (D-8) призвали к прекращению огня в секторе Газа без предварительных условий. Об этом сказано в опубликованном на сайте организации заявлении, принятом по итогам встречи в Стамбуле.

(сс) Osps7

«Требуем, чтобы в секторе Газа было обеспечено немедленное, постоянное прекращение огня без предварительных условий, требуем прекращения израильских нападений на палестинцев в Газе», — говорится в тексте заявления.

В свою очередь глава турецкого МИД Хакан Фидан заверил, что страны «Исламской восьмёрки» не оставят палестинцев в одиночестве.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее глава МИД России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Израиля Исраэлем Кацем. Российский министр подчеркнул необходимость скорейшего прекращения огня в секторе Газа для оказания гуманитарной помощи всем нуждающимся.

24 мая Международный суд ООН в Гааге предписал Израилю немедленно прекратить военную операцию в Рафахе. Он обязал власти еврейского государства предоставить отчёт о принятых мерах в течение месяца.

25 мая первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский подверг критике военную операцию Израиля в секторе Газа. Он отметил, что Израиль за всё время боёв не достиг ни одной из поставленных задач.

23 мая президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа указали на необходимость деэскалации в зоне палестино-израильского конфликта.

Путин 13 октября заявил, что целью переговоров между Израилем и Палестиной должна стать реализация принятой ООН «формулы двух государств», которая предполагает создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

Глава государства также отметил, что Израиль столкнулся с беспрецедентной атакой и отвечает на неё тоже достаточно жестокими методами. Путин добавил, что, несмотря на ожесточение с обеих сторон, нужно думать о гражданском населении. Кроме того, он сравнил блокаду сектора Газа с блокадой Ленинграда в годы Великой Отечественной войны и назвал такие действия неприемлемыми.