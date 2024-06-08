Санкт-Петербург, 8 июня, 2024, 18:28 — ИА Регнум. На автодороге Сосновый Бор — Санкт-Петербург в Ленинградской области рейсовый автобус столкнулся с автомобилем «КамАЗ», пострадали 10 человек, сообщила 8 июня пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти в своём Telegram-канале.

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«8 июня в 16:36 на автодороге Сосновый Бор — Санкт-Петербург, на перекрёстке Красная Горка, произошло столкновение рейсового автобуса с автомобилем «КамАЗ», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 10 человек. Полиция проверяет обстоятельств происшествия.

Как передавало ИА Регнум, 10 мая рейсовый автобус упал в реку Мойку с Поцелуева моста, пробив ограждение, и быстро ушёл под воду. По последним данным, погибли семь человек. По предварительной версии, водитель не справился с управлением. Его задержали и отправили под стражу до 9 июля.

В апреле в Ленинградской области в результате массового ДТП пострадали семь человек. На 592–593-м километре трассы М-11 столкнулись сразу шесть автотранспортных средств.

В этом же месяце в центре Санкт-Петербурга автомобиль Porsche при попытке переехать не сведённый до конца Троицкий мост врезался в его раздвижную часть. Водитель скрылся с места аварии.