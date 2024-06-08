Можайск, Московская область, 8 июня, 2024, 18:30 — ИА Регнум. Один несовершеннолетний погиб и ещё один пострадал в результате ДТП с Maserati в Подмосковье, сообщило 8 июня управление МВД по региону.

Иван Шилов ИА Регнум

Инцидент произошёл в Можайском городском округе.

«По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем марки «Maserati», не справился с управлением и наехал на остановку общественного транспорта, на которой стояли двое несовершеннолетних», — сказано в сообщении в Telegram-канале управления.

В результате ДТП погиб мальчик 2011 года рождения, а ещё один несовершеннолетний (2014 года рождения) получил травмы и был госпитализирован. Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства ЧП.

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Как передавало ИА Регнум, в мае в Башкирии погиб человек в загоревшемся в результате дорожно-транспортного происшествия автомобиле. Ещё трое пострадавших, в том числе один ребёнок, были доставлены в больницу.

11 мая в Белгороде в результате дорожно-транспортного происшествия с участием «Газели» и двух легковых автомобилей пострадали восемь человек, в том числе ребёнок. ДТП произошло в центральной части города. Столкнулись «Газель», Toyota Avensis и Peugeot.