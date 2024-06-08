Санкт-Петербург, 8 июня, 2024, 17:53 — ИА Регнум. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) дала расплывчатый ответ на призыв России осудить убийство киевским режимом российского военкора Семёна Ерёмина, пытаясь снять с себя ответственность. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

РИА Новости/Евгений Биятов

По его словам, со стороны ОБСЕ ответили как генсекретарь Хельга Шмид, так и представитель организации по вопросам безопасности и свободы СМИ Тереза Ребейры.

«То есть оба ответа из ОБСЕ, в которых нас заверили, что они уделяют и будут уделять большое внимание защите свободы слова и прав журналистов. Но Россия является членом ОБСЕ, поэтому оставить без внимания наши обращения они не могли. И ответы были, но ответы намеренно расплывчатые — такие, которые как бы показывают, что ОБСЕ реальной ответственности на себя брать не хочет за это», — приводят слова Пушкова «Известия».

Пушков добавил, что ОБСЕ, исходя из полученных ответов, не собирается предпринимать меры по воздействию на киевский режим для недопущения преступлений против российских журналистов, фактически сняв с себя ответственность за защиту их прав.

Как передавало ИА Регнум, военкор «Известий» Семён Ерёмин погиб 19 апреля при выполнении служебных обязанностей в Запорожской области. Во время съёмки репортажа журналиста смертельно ранило в результате атаки украинского FPV-дрона. Ему было 42 года.

В Кремле выразили официальные соболезнования в связи с гибелью Ерёмина, отметив, что руководство страны разделяет утрату. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал случившееся большой трагедией.

Президент России Владимир Путин наградил Ерёмина орденом Мужества посмертно. Указ главы государства был опубликован 23 апреля. Ерёмин награждён за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, отметил президент.

Ерёмин работал в зоне спецоперации с начала её проведения. Военкор одним из первых сделал материалы о беспилотниках «Ланцет» и системе «Солнцепёк». В марте 2022 года Ерёмин делал репортажи из Волновахи (ДНР) в ходе освобождения города российскими войсками.

23 апреля Сергея Ерёмина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

22 мая Пушков сообщил, что в международные организации были направлены обращения с требованием отреагировать на убийство Ерёмина. Так, обращения были направлены помощнику генсека ООН по правам человека Илзе Брандс Керис, верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, генеральному директору ЮНЕСКО Одре Азуле, генеральному секретарю ОБСЕ Хельге Шмид, а также представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейре. Как подчеркнул Пушков, в обращении указывалось на то, что нападения на российских журналистов со стороны киевского режима носят регулярный и целенаправленный характер.