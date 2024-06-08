Париж, 8 июня, 2024, 17:40 — ИА Регнум. Польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Свёнтек 8 июня в третий раз подряд выиграла открытый чемпионат Франции по теннису («Ролан Гаррос»).

Thibault Camus /AP/TASS Теннисистка Ига Свёнтек

В решающей встрече Свёнтек в двух сетах обыграла итальянскую спортсменку Ясмин Паолини, занимающую 15-ю строку в мировой классификации. Матч длился 70 минут и завершился со счётом 6:2, 6:1.

В финале мужского турнира «Ролан Гаррос» 9 июня сыграют испанец Карлос Алькарас и представитель Германии, выходец из России Александр Зверев. Матч начнётся в 16:00 мск. В мировой классификации Алькарас в настоящее время занимает третье место, Зверев — четвёртое.

Как передавало ИА Регнум, российская теннисистка Мирра Андреева дошла до полуфинала «Ролан Гаррос», в котором уступила Паолини. Андреева похвалила игру соперницы и раскритиковала собственную, отметив, что была в этом поединке «зажатой».

Другой представитель России — Андрей Рублёв в матче третьего круга чемпионата, в котором он уступил австралийцу Нику Кирьосу, по ходу игры неоднократно бил ракеткой по корту и пинал ногами свою скамейку. После матча Рублёв объяснил своё поведение потерей контроля.