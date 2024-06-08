Казань, 8 июня, 2024, 18:02 — ИА Регнум. В международном аэропорту Казани произошла длительная задержка рейса ZV 1021 авиакомпании «Азур Эйр» в Анталью. Об этом в Telegram-канале сообщила Приволжская транспортная прокуратура.

Alec Wilson / D-AZUB

Из-за технической неисправности самолёта вылет отложен с 13:05 ориентировочно до 19:10 по местному времени (совпадает с московским). На этот рейс было зарегистрировано 252 пассажира, из них 86 несовершеннолетних, уточнили в транспортной прокуратуре.

«В аэропорту находится представитель татарской транспортной прокуратуры. Для пассажиров организована работа мобильной приёмной. Соблюдение прав пассажиров находится на контроле транспортной прокуратуры», — говорится в сообщении.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что 13 августа авиарейс WZ 3062 компании Red Wings из Антальи в Екатеринбург задержали в Турции. Из-за технической неисправности самолёта вылет постоянно переносили и в итоге задержали на сутки.

В апреле прошлого года авиарейс Nordwind Варадеро — Москва был задержан на Кубе из-за закрытия взлетно-посадочной полосы канадским самолётом Sunwing 307. Он вылетел из кубинского аэропорта Санта-Клара в Монреаль, однако спустя время его пришлось экстренно посадить в аэропорту Варадеро.