Серпухов, Московская область, 8 июня, 2024, 17:29 — ИА Регнум. В одном из торговых центров подмосковного Серпухова мужчина избил свою жену при ребёнке и посетителях, сообщает 8 июня Telegram-канал «112».

В публикации отмечается, что оба родителя были пьяны, за что уже привлечены к административной ответственности. В отношении мужчины также могут возбудить уголовное дело по статье «Хулиганство», ему грозит лишение свободы.

Прокуратура устанавливает, применялось ли насилие к ребёнку. Дело находится на контроле ведомства.

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Как передавало ИА Регнум, в апреле в торговом центре на Святоозёрской улице в Москве мужчина напал с ножом на бывшую жену. На почве ревности мужчина нанёс ей множественные ножевые ранения в область шеи и головы. Пострадавшая была госпитализирована, а нападавший задержан.

В этом же месяце в башкирском городе Салават пьяный мужчина до смерти избил сожительницу и улёгся в обнимку с трупом. В таком положении его застали сотрудники полиции. Он признал себя виновным в убийстве.