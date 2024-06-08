Санкт-Петербург, 8 июня, 2024, 11:23 — ИА Регнум. Усилия США по поддержанию технологической гегемонии дорого обходятся и их союзникам. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая с докладом на энергетической панели ПМЭФ-2024.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Стенд «Роснефти» на Петербургском международном экономическом форуме

«Как и попытки доминирования в глобальной энергетике, усилия США по поддержанию своего технологического превосходства дорого обходятся их союзникам. Ориентировочная стоимость отказа от китайских компонентов при развертывании сети 5G только в Великобритании превышает 5 миллиардов долларов. Для Германии эта цифра намного выше», — отметил он, говоря о введении Штатами заградительных пошлин на товары и оборудование в сфере возобновляемой энергии из Китая.

«Использование запрета на доступ технологий — это еще один санкционный барьер», — добавил Сечин.