Санкт-Петербург, 8 июня, 2024, 17:10 — ИА Регнум. Российский военно-полевой хирург закрыл собой от украинского дрона вход в палатку, в которой лежали семь раненых российских бойцов, сообщила 8 июня председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва на полях Петербургского международного экономического форума.

Иван Шилов ИА Регнум

По её словам, эта история особо потрясла. Цивилёва рассказала, что врач, только прооперировавший семь российских спецназовцев, имел возможность спасти свою жизнь, но закрыл своим телом вход в медицинскую палатку, когда увидел украинский дрон.

«Он погибает сам, но он спасает семь жизней молодых парней», — сказала она.

Встречи с подобными героическими людьми, отметила председатель «Защитников Отечества», заставят задуматься каждого о том, что лежит в основе человеческих взаимоотношений.

Как передавало ИА Регнум, ранее боец ВС России отличился при эвакуации раненого товарища. Героический поступок совершил военнослужащий третьего батальона 91-го отдельного стрелкового полка. Рядовой Хатамов из Узбекистана вместе с группой бойцов выполнял боевую задачу в населённом пункте Никольское. ВСУ атаковали их во время эвакуации. Один из военнослужащих получил ранение. Когда Хатамов за ним вернулся, то был атакован FPV-дроном. Рядовой быстро сориентировался и сбил беспилотник вещмешком, получив лёгкие ранения.

В сентябре 2023 года российский военный в ходе спецоперации в боях на авдеевском направлении в ДНР спас своих товарищей — он закрыл их своим телом от взрыва гранаты. Героический поступок стал ещё более уникальным потому, что российский боец выжил, но получил тяжёлые ранения.