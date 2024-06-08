Санкт-Петербург, 8 июня, 2024, 17:06 — ИА Регнум. В международном аэропорту Пулково частный самолет задел другое воздушное судно в процессе буксировки. Об этом сообщила пресс-служба управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы».

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что воздушные суда получили незначительные повреждения. Обошлось без пострадавших. Вместе с тем аэропорт проводит проверку по факту инцидента.

При этом, как уточнили в управляющей компании, вылет самолета будет осуществлён в кратчайшие сроки.

Как передавало ИА Регнум, в начла июня сразу девять самолётов Sukhoi Superjet 100 за одни сутки получили сильные порезы колёс шасси в аэропорту Шереметьево.

Уточнялось, что 2 июня самолёты прибыли на стоянку в Шереметьево с однотипным повреждением. В ходе послеполётного осмотра было выявлено, что на девяти бортах присутствует порез пневматика второго колеса на левой основной стойке шасси. Самолёты были временно отстранены от полётов. Однако после замены колеса они вернулись к штатной работе.

3 мая при посадке в Красноярске шасси самолёта Ан-74 авиакомпании «ЮТэйр» получило повреждение. В Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру сообщили, что самолёт получил повреждение при посадке вечером 2 мая в международном аэропорту Красноярск им. Д. А. Хворостовского. Самолёт осуществлял перевозку по маршруту Диксон — Игарка — Красноярск. На борту самолёта находились 47 пассажиров. Как отметило ведомство, было допущено повреждение пневматики шасси. Ан-74 отстранили от полётов.