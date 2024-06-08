Париж, 8 июня, 2024, 17:23 — ИА Регнум. Полиция Парижа в ночь на 8 июня задержала трех граждан Молдавии по подозрению в создании граффити с изображением гробов и надписями «Французский солдат на Украине», сообщил телеканал BFMTV.

BFMTV

Правоохранители проверяют, связаны ли действия задержанных со случаями «иностранного вмешательства» во внутренние дела Франции, подозреваемые заключены под стражу, сказано в материале.

Граффити были сделаны на одной из зданий в центральной части Парижа, недалеко от Эйфелевой башни. Также на стенах здания были найдены надписи на кириллице. При задержании у подозреваемых были перчатки, аэрозольная краска и трафареты.

Правоохранители намерены установить выяснить мотивы задержанных, а также установить, связан ли данный инцидент с аналогичными, имевшими место ранее, сообщил телеканал.

Как передавало ИА Регнум, ранее французские СМИ сообщали, что в Седьмом округе Парижа, где находится Эйфелева башня, обнаружено пять граффити размером 30×30 см каждое с изображением гробов «французских солдат на Украине».

По данным СМИ, ответственность за проведенную акцию взяла на себя неназванная «группа», а изображения стали ответом на действия властей по отношению к активистам, ранее оставившим гробы у Эйфелевой башни.

Акция с гробами была проведена 2 июня. Граждане Болгарии, Украины и Германии выставили у Эйфелевой башни пять гробов, накрытых французскими флагами. Внутри находился гипс. Водитель фургона, в котором объекты были доставлены к башне, и двое активистов были задержаны.

30 мая французская газета Le Monde заявила о планах президента страны Эммануэля Макрона создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину. Президент России Владимир Путин заявил, что возможный ввод западных войск на Украину станет ещё одним шагом к конфликту в Европе и глобальному конфликту.