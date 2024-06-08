Санкт-Петербург, 8 июня, 2024, 17:01 — ИА Регнум. Западные страны вынашивают планы о разделе России на части, заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на полях Петербургского международного экономического форума существование

РИА Новости/Наталья Селиверстова

«Я слышала это заявление [президента Республики Сербской Милорада Додика о планах Запада по разделу РФ на пять частей]. Не знаю, пять частей или нет, но я помню, что там (на Западе) были дебаты», — сказала она журналистам.

Она отметила, что не видела соответствующих документов, но видела заявления людей, которые работают в Атлантическом совете — это очень известный аналитический центр в США.

«Я некоторое время была в социальных сетях, я помню, что задолго до 2022 года люди делали заявления, говоря, что было бы более разумно, если бы произошла какая-то балканизация России, знаете, как бы развал, дезинтеграция», — заключила Кнайсль.

Как передавало ИА Регнум, 7 июня президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик на полях Петербургского международного экономического форума заявил, что Запад планировал разделить Россию на пять частей, но президент РФ Владимир Путин понял это и сорвал планы, отстаивая национальные интересы своей страны.

Запад по-прежнему стремится уничтожить Россию как единое государство, которое не соответствует европейским стандартам и нормам, но при этом очень похоже на Европу. Такое мнение 7 июня корреспонденту агентства высказал политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько, комментируя слова президента Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорада Додика о том, что план о разделе России на пять частей придуман Западом, российский президент Владимир Путин понял тенденции и встал во главе борьбы за национальные интересы своей страны.

Безпалько отметил, что Додик правильно оценил стремление Запада разделить Россию на части. Такие планы существуют уже более 100 лет, подобный план вынашивал ещё Наполеон Бонапарт.