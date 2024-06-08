Старица, Тверская область, 8 июня, 2024, 16:50 — ИА Регнум. Торжественное открытие памятника Александру Сергеевичу Пушкину состоялось сегодня, 8 июня, в рамках празднования 225-летия со дня рождения поэта, в городе Старице Тверской области. В церемонии приняли участие заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, губернатор Тверской области Игорь Руденя, а также инициатор создания памятника, председатель совета Фонда возрождения Старицкого Свято-Успенского монастыря Виктор Христенко.

Эдуард Бредихин В Старице открыли памятник Пушкину

«Хочу поздравить всех с юбилеем нашего великого соотечественника, который празднует вся страна, — заявила Татьяна Голикова. — Важно, что такие малые города, как Старица, тоже присоединились к этому событию. Ведь это истинно пушкинское место. Как говорят, в Михайловском поэт был в ссылке, в Болдино скрывался от эпидемии, а сюда просто приезжал — значит, любил». По словам Голиковой, в Старице написаны одни из самых лучших произведений Пушкина.

«В праздновании 225-летия со дня рождения Пушкина тверская земля принимает активное участие, — отметил Игорь Руденя. — Тверская земля, Старица, Торжок — особая веха в жизни Пушкина, поэт многое привнес и в историю нашего края. Его произведения, написанные на тверской земле, навсегда вошли в библиотеку мировой литературы. Уверен, не одно поколение будет ими восхищаться и по ним учиться».

В рамках открытия памятника состоялось театрализованное представление с участием актёра театра и кино Ивана Стебунова, который предстал в образе Александра Пушкина, и актера Тверского академического драмтеатра Тараса Кузьмина, сыгравшего друга поэта Алексея Вульфа.

Бронзовая скульптура расположена в живописном месте рядом со Старицким Свято-Успенским монастырем, на улице, названной в честь поэта. При участии Фонда возрождения Старицкого Свято-Успенского монастыря в 2023–2024 годах проведены работы по благоустройству площадки у памятника и парка с амфитеатром перед главным входом в обитель.