Санкт-Петербург, 8 июня, 2024, 16:45 — ИА Регнум. Глава «Роснефти» Игорь Сечин выступил сегодня, 8 июня, с ключевым докладом на энергетической панели Петербургского международного экономического форума. В докладе «Энергопереход и фантомные баррели: Оставь надежду, всяк сюда входящий. В светлое будущее мировой энергетики возьмут не всех!» он представил анализ текущей ситуации на энергетическом рынке.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Стенд «Роснефти» на Петербургском международном экономическом форуме

Игорь Сечин в своем докладе напомнил об исследованиях, которые провел в 1976 году будущий лауреат Нобелевской премии по физике академик Пётр Капица. На основании базовых физических принципов ученый предсказал возможность глобального энергетического кризиса из-за недостаточной эффективности всех видов альтернативной энергетики.

«Как утверждал Капица, ключевой характеристикой любого вида энергии является плотность его энергетического потока. По этому показателю такие виды ископаемого топлива, как нефть (обеспечивает 195 Вт/м2) и газ (482 Вт/м2), намного опережают и солнечную (6,6 Вт/м2), и ветровую энергию (1,8 Вт/м2), которые, помимо прочих недостатков, имеют неравномерный, или, выражаясь более научным языком, стохастический характер генерации энергии», — сказал Игорь Сечин,

Глава «Роснефти» заметил, что из известных в настоящее время исследований наиболее перспективным видом «чистого» топлива является водород. «Однако для него пока не существует ни коммерчески реализуемой технологии производства, ни логистики, ни даже рынков сбыта. Нужно также учитывать низкий пока КПД в связи с тем, что при производстве водорода расход энергии, потраченной для выполнения электролиза, оказывается больше, чем объем энергии, полученной на выходе. Таким образом, альтернативные источники энергии пока не могут обеспечить ни надежность поставок, ни их оптимальные технико-экономические характеристики», — заметил Игорь Сечин.

«По мнению ряда авторитетных ученых, например лауреата Нобелевской премии по физике Джона Клаузера, основной причиной подобных изменений климата являются естественные механизмы саморегуляции планеты, а не «человеческий фактор», — сказал Игорь Сечин.

«Сторонники теории антропогенного фактора преподносят нам энергопереход как иллюзию спасения мира. Сейчас, когда мы уже накопили определенный опыт осуществления энергоперехода, ясно, что ни его цель, ни, соответственно, подготовка к нему не были проработаны в соответствии с задачами и потребностями человечества, такими как инфраструктура, финансирование, обеспечение сырьевой базы, наличие соответствующих технологий», — подытожил Игорь Сечин.

По словам главы «Роснефти», несмотря на то, что за последние два десятилетия по всему миру в энергетический переход было инвестировано около 10 трлн долларов, альтернативные источники энергии так и не смогли вытеснить углеводородное топливо. Сегодня ветровая и солнечная энергетика обеспечивают менее 5% мировой выработки энергии, а доля электромобилей составляет около 3%. За этот же период потребление нефти, газа и угля суммарно выросло на 35%, а их совокупная доля в мировом энергобалансе не изменилась. Более того, отметил Сечин, потребление нефти и угля, а также использование газа в электрогенерации вышли на новый рекордный уровень в 2023 году. По мнению главы «Роснефти», «зеленый» переход не обеспечен рентабельными источниками, и его реализация является иллюзией, что приводит к изъятиям инвестиций из традиционной энергетики. То есть не будет ни того, ни другого».

Идея энергетического перехода заключается в укреплении однополярной структуры миропорядка, считает глава «Роснефти». «Концепция энергоперехода основана на дискриминации всего мира», где партнеры в любой момент могут принести в жертву интересы друг друга. «Дружба дружбой, а табачок врозь», — процитировал он русскую поговорку.

«Зеленый» переход является формой неоколониализма в отношении развивающихся стран, считает глава «Роснефти». «В отношении развивающихся стран ситуация складывается еще более неприемлемо, когда под предлогом «зеленого» перехода на практике реализуется строительство «зеленого» неоколониализма», — сказал Игорь Сечин. Игорь Сечин напомнил и о других методах США, примененных после вторжения в Ирак в 2003 году. С тех пор доходы этой страны от нефтяного экспорта, который формировал до 95% бюджета, поступают в США. «Это предоставляет американской администрации полный контроль над финансовой системой Ирака», — заметил глава компании.

Главный исполнительный директор «Роснефти» заявил, что односторонние действия американского регулятора приводят к волатильности и непредсказуемости энергорынка. Американские компании в этой ситуации выбрали путь консолидации: объём сделок и поглощений в нефтегазовой отрасли США за прошлый год достиг 200 миллиардов долларов. При этом цель — не увеличение объема производства, а рост прибыли. «За два последних года пять крупнейших западных нефтегазовых компаний потратили на выплаты своим акционерам рекордные 220 миллиардов долларов, что на 30% превышает объем их инвестиций за тот же период», — заявил глава «Роснефти».

Формирование резервов западными и ближневосточными компаниями, в том числе наращивание мощностей по добыче, могут быть ожиданием серьезных изменений мирового рынка нефти, заявил Игорь Сечин.

Вместе с тем Игорь Сечин считает, что волатильность и непредсказуемость энергорынка могут усилиться в связи с предстоящими президентскими выборами в США, где выбор избирателей зависит в том числе от повышения стоимости одного галлона бензина. «Так, средняя цена — 3,6 доллара за галлон, а в некоторых штатах, таких как Калифорния, — 5,4 доллара», — отметил Игорь Сечин.

Сечин также отметил, что крупные американские мейджоры проводят сделки по объединению с другими производителями, увеличивая свои возможности по добыче с целью обеспечения роста прибыли и дивидендов, в то время как рост производства остается за кадром, так как требует капитальных затрат, которые должны быть обеспечены высокими ценами.

Сечин отметил, что одновременно с этим за последние 15 лет доля развивающихся стран среди иностранных держателей гособлигаций США снизилась с 51% до 28%. Одним из факторов подрыва доверия к доллару, по словам Сечина, является неконтролируемый рост госдолга США, который переносит проблемы из финансового сектора на энергорынок и весь остальной мир.

Речь идет о введении США заградительных пошлин на товары и оборудование в сфере возобновляемой энергии из Китая, являющегося мировым лидером в этой области. При этом, как справедливо отметил МИД КНР, с точки зрения США, предоставляемые ими субсидии являются «важнейшими промышленными инвестициями», а субсидии других стран — «вызывающей тревогу недобросовестной конкуренцией».

Правительства, бизнес и инвесторы западных стран начинают ревизию своего подхода к «зеленой» повестке, которая обходится слишком дорого, рассказал Игорь Сечин. Говоря о представителях крупного бизнеса, Игорь Сечин отметил, что в контексте пересмотра собственного подхода к «зеленой повестке» компания Shell уже отказалась от цели по снижению выбросов на 45% к 2035 году и планирует сократить персонал в подразделениях, занимающихся борьбой с изменением климата.

Сечин подчеркнул: «Энергопереход должен быть сбалансирован и направлен на удовлетворение интересов большинства, которое обеспечит рост энергопотребления в ближайшие годы, то есть развивающихся стран». Он также отметил, что для достижения энергобезопасности надо обеспечить достаточность, доступность и надежность источников энергии. На сегодняшний день потребителей интересуют не только показатели выбросов, но и бесперебойность поставок энергии из новых источников, а также надежность и удобство использования новых технологий. «К сожалению, стратегия «зеленого» перехода в её сегодняшнем виде не учитывает эти потребности», — сказал Сечин.

Падающий спрос на электромобили демонстрирует недостаток планирования и спешку, с которой западные страны изначально подошли к электрификации транспорта, заявил главный исполнительный директор НК «Роснефть». Он отметил, что на данный момент происходит пересмотр политики субсидирования электромобилей. «После того как несколько лет назад удалось привлечь покупателей высокими субсидиями, сейчас правительства западных стран планируют ввести налоги на электромобили для затыкания образовавшихся дыр в бюджете», — заявил Сечин.

«По мере сокращения субсидий становится понятно, что даже в богатых западных странах покупатель не готов переплачивать за электромобиль. Помимо высокой цены, существует целый ряд вопросов, без решения которых невозможно повсеместное внедрение электромобилей. Это недостаточный запас хода, неразвитость зарядной инфраструктуры, необходимость утилизации аккумуляторных батарей, нехватка критически важных металлов и влияние их добычи на окружающую среду, проблемы с безопасностью на дороге и многое другое», — заявил Сечин.

Помимо сбоев в работе зарядных станций, количество которых, как отметил Сечин, только в США выросло на 50% за два года, остро стоит и вопрос безопасности — согласно последним исследованиям, гибриды и электромобили в 2-3 раза чаще совершают наезд на пешеходов, чем автомобили с двигателем внутреннего сгорания.

Также глава «Роснефти» заметил, что на пути к углеродной нейтральности уже к 2030 году потребуется увеличить производство меди почти в 1,5 раза, никеля и кобальта — в 2 раза, а лития — более чем в 4 раза. Это может еще больше увеличить нагрузку на землю, воду и ресурсы в развивающихся странах, в которых расположена большая часть залежей полезных ископаемых, критически важных для «зеленого» перехода.

Отдельно Игорь Сечин отметил медь, потребление которой без учета «зеленой повестки» превысит 900 миллионов тонн к 2050 году. «Помимо этого, для электрификации мирового автопарка (не считая других целей энергоперехода) понадобится еще 500 миллионов тонн. Таким образом, совокупное потребление меди к 2050 году может вдвое превысить весь объем этого металла, добытый за всю предыдущую историю человечества. Эта величина также на 60% превышает все извлекаемые запасы, имеющиеся на сегодняшний день», — рассказал он.

США и Канада рискуют столкнуться с нехваткой электроэнергии из-за того, что возобновляемая энергетика вытеснила с рынка Северной Америки большой объем надежной генерации, считает Игорь Сечин. По его словам, за последние десять лет западные технологические гиганты приложили немало усилий для демонизации ископаемого топлива, закрытия электростанций, обеспечивающих надежные поставки электроэнергии, и популяризации ненадежной возобновляемой энергетики. «Однако, как показали масштабные энергокризисы в Калифорнии и Техасе, ни солнечные батареи, ни ветряные электростанции не способны заменить традиционную электроэнергетику», — добавил глава «Роснефти».

Агрессивное продвижение «зеленой повестки» фактически означает объявление энергетической войны большинству населения Земли, преодоление неравенства невозможно без надежных поставок нефти и газа, сказал глава «Роснефти». По его мнению, в будущем спрос на электроэнергию будет расти за счет развивающихся стран, которым еще предстоит преодолеть энергетическую бедность. Так, на сегодняшний день более двух из восьми миллиардов населения Земли всё еще используют открытый огонь для бытовых нужд, а свыше 700 миллионов человек живут без доступа к электричеству.

«Поражает разрыв в потреблении энергии между бедными и богатыми странами. Так, например, подушевое потребление в Индии, где живет около 20% населения Земли, в одиннадцать раз ниже, чем в США. В целом в странах так называемой «Большой семерки», где проживает менее 10% населения мира, энергопотребление на душу населения почти в три раза выше среднемирового», — рассказал Сечин в ходе своего доклада на Энергетической панели. Он напомнил, что именно в развивающихся странах Азии и Африки наблюдается наибольший прирост населения и, как следствие, стремительное увеличение потребности в энергоресурсах. Очевидно, что в этой ситуации снижение глобального потребления ископаемых ресурсов автоматически означало бы не только сохранение, но и усугубление проблемы голода и энергетической бедности.

«Таким образом, агрессивное продвижение «зеленой повестки» фактически означает объявление энергетической войны большинству населения Земли», — отметил глава «Роснефти». Мировой спрос на нефть продолжит расти, несмотря на ожидания его пика, сказал глава «Роснефти».

Россия, несмотря на увеличивающееся санкционное давление, сохраняет за собой роль одного из лидеров глобальной энергетики, заявил Игорь Сечин. «Принимая во внимание факторы влияния, Россия продолжает реализовывать свой потенциал развития энергетики и укреплять свои позиции на мировом энергорынке», — отметил он.

«На данный момент на АТР приходится более 80% экспорта российской нефти и уже сейчас очевидно, что переориентация поставок полностью себя оправдала», — отметил Игорь Сечин.

Необходимыми условиями для продолжения экспорта российской нефти являются торговля в национальных валютах и развитие альтернативных платежных систем. «В этом направлении уже достигнут существенный прогресс: за последние два года доля рубля в расчетах за экспорт выросла более чем в три раза и превысила 40%», — подчеркнул он.

Игорь Сечин подчеркнул, что для дальнейшего расширения использования национальных валют как на двусторонней основе, так и в расчетах с третьими странами необходимо создание соответствующей инфраструктуры и инструментов, обеспечивающих проведение клиринговых операций и открытие корреспондентских счетов, использование своп-линий, а также всего спектра систем для обмена межбанковскими сообщениями. Новая стратегия энергоснабжения должна формироваться с учетом потребностей развивающихся стран.

Глава «Роснефти» также обратил внимание на запретительные процентные ставки и ограниченный объем доступной ликвидности на финансовом рынке. «Несмотря на рекордные 103 триллиона рублей ликвидности, находящиеся в периметре российской банковской системы, отрасль лишена возможности привлечения финансирования», — заявил Сечин.

Игорь Сечин в ходе энергетической панели оценил возможную стоимость нефти в среднесрочной перспективе. Глава «Роснефти» напомнил, что за недавним решением ОПЕК+ не последовало стабилизации цен на нефть и её роста, а наоборот — её снижение. «Это говорит о том, что рынок учитывает другие факторы, которые воздействует на мировую отрасль. И всё же какая бы цена ни была, она должна обеспечить возвратность на вложенный капитал и учитывать интересы как потребителей, так и производителей», — сказал Игорь Сечин, отвечая на вопрос модератора энергопанели. Тогда будет гарантирована стабильность, необходимая для энергобезопасности, подытожил глава «Роснефти».