Ниамей, 8 июня, 2024, 16:40 — ИА Регнум. Соединённые Штаты официально начали вывод своих войск из Нигера, сообщил 8 июня начальник штаба сухопутных войск республики полковник Мамане Сани Киау, слова которого приводит телеканал Afrique Меdia.

Global Look Press/Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency

По его словам, 269 американских военнослужащих и 946 тонн военного снаряжения уже покинули Нигер.

Ранее Национальный совет по защите отечества (CNSP) информировал, что американские войска покинут республику не позднее середины сентября. Власти Нигера выдали американцам разрешение на пролёт и посадку военных самолётов.

Как передавало ИА Регнум, о планах вывести войска из Нигера стало известно в мае. Об этом в Сенате сообщил министр обороны Ллойд Остин, не назвав сроков. Через два дня газета Politico сообщила, что Пентагон отдал приказ всем войскам покинуть африканскую страну в ближайшие месяцы.

Власти Нигера в середине марта лишили американских военных возможности находиться на своей территории, разорвав с США военное соглашение. Как сообщил глава МВД республики Мохамед Тумба, Нигер заинтересован в том, чтобы войска страны тренировали российские, а не американские военные.

Спустя полтора месяца, 3 мая, агентство Reuters сообщало, что на авиабазу в Ниамее вошли российские военные, из-за чего базирующийся в республике американский контингент объявил повышенную боеготовность.