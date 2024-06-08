Вашингтон, 8 июня, 2024, 16:33 — ИА Регнум. Решение президента Соединённых Штатов Джозефа Байдена наносить американским оружием удары по России должно быть отменено немедленно. Об этом заявил американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис в авторской статье издания National Interest.

Pxhere.com

«США ничего не выиграют и многое потеряют, расширив список разрешенных целей для нашего оружия и боеприпасов на Украине. Рисковать ядерной эскалацией в высшей степени глупо. Разрешение Байдена, данное на прошлой неделе, должно быть немедленно отменено, пока не был нанесен ущерб», — говорится в публикации.

Вместе с тем Дэвис отмечает, что на данный момент наиболее правильным сценарием для Вашингтона станет попытка урегулировать конфликт дипломатическим путём на наилучших условиях из доступных, так как подвергать США риску экзистенциальной войны с Россией является верхом глупости, в то время как американская нацбезопасность находится под угрозой.

«Вера Запада в то, что использование дальнобойного оружия и F-16 для нанесения ударов по целям на территории России изменит ход военного конфликта, постыдна своей наивностью. Любой элементарный анализ баланса сил между украинской стороной (наряду с поддержкой Запада) и российской стороной показывает, что силы России имеют решающее преимущество в военно-воздушных силах, противовоздушной обороне, бронетехнике, ракетах, беспилотниках, промышленных мощностях и живой силе», — добавил Дэвис.

Как передавало ИА Регнум, ранее стало известно, что Байден втайне разрешил Украине наносить удары американским оружием по территории России, но лишь у границ Харьковской области. 31 мая американская газета The Wall Street Journal обнародовала список оружия, которое США разрешили использовать украинцам в Харьковском регионе. В него вошли ракетные системы GMLRS, РСЗО HIMARS и артиллерийские системы. Отмечалось, что Вашингтон ограничил применение своего оружия, чтобы конфликт не перерос в прямое столкновение с Россией. В частности, ракеты ATACMS не будут применяться для ударов по территории РФ.

Позднее Байден уточнил, что западное оружие якобы не будет использоваться для ударов по Москве и Кремлю. При этом он подтвердил, что Киеву разрешено наносить удары по приграничью РФ, то есть не дальше 322 км вглубь России.

5 июня на встрече с руководителями международных информационных агентств президент Владимир Путин заявил, что Россия вправе поставить своё вооружение в регионы, откуда ожидаются чувствительные удары по странам, поставляющим оружие Украине.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 7 июня отметил, что в европейских странах царит «военный психоз», который в итоге приведёт к отправке западных войск на Украину. С подобными инициативами ранее выступал в том числе Макрон.

Западные страны не совсем поняли, о чём говорил Владимир Путин, они не верят, что Россия готова поставить своё вооружение в регионы, откуда могут нанести чувствительные удары по странам, поставляющим оружие Украине, отметил ранее в беседе с ИА Регнум военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов.