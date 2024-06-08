Санкт-Петербург, 8 июня, 2024, 16:59 — ИА Регнум. Запад одержим своим доминированием, и эта исключительность не раз приводила человечество к мировым трагедиям. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Сергей Гунеев / РИА Новости Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

«Сегодня это гегемонизм, одержимость доминированием, настоящая одержимость, болезненное псевдомессианское представление о своей некой миссии», — сказала она в ходе сессии «Полицентричность как норма будущего мира без колоний и гегемонов».

По словам представителя МИД РФ, человек и государство не могут сами о себе заявлять как о миссионерах и миссии с уже соответствующей подведенной оценкой. В связи с этим дипломат заявила, что нынешнее мировоззрение доминирующего Запада никто не разделяет.

«Никто этого не разделяет, а те, кто иногда периодически публично поддерживает такое, это делается под диким давлением», — добавила Захарова.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что Запад одержим сохранением своей гегемонии на международной арене, внедрением и увековечиванием своих правил. Он уточнил, что такая тенденция проявляется в различных сферах международной жизни, например в отношении Запада к работе интеграционных структур на постсоветском пространстве.

Также на полях ПМЭФ Захарова предупредила, что Россия отреагирует на заявления Вашингтона об увеличении ядерного арсенала в соответствии со своей ядерной доктриной. Дипломат отметила, что США должны объявлять о подобных вещах в привязке к своим национальным интересам, а не исходя из сиюминутной информационной политической конъюнктуры.