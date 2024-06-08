Москва, 8 июня, 2024, 16:16 — ИА Регнум. Программы льготного кредитования проектов восстановления объектов культурного наследия (ОКН) могут привлечь в отрасль дополнительные средства. Об этом рассказал вице-президент банка ДОМ.РФ, директор по корпоративным продуктам и государственным программам Андрей Бахмутов на сессии ПМЭФ-2024.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Объект культурного наследия

«Наше видение состоит в том, чтобы привлечь в этот сегмент [восстановление объектов ОКН] частный капитал, помочь ему реализовать те проекты, которые востребованы в экономическом и культурном смысле», — заявил Бахмутов. По его словам, кредит может быть одним из решений этого вопроса.

Основная проблема, которую подчеркнул Бахмутов в области восстановления ОКН — это то, что стоимость реставрации может быть выше уровня окупаемости. «Льготное финансирование может дать толчок, чтобы сделать экономику положительной и запустить интерес со стороны инвесторов и меценатов», — сказал он.

«Возможная экономическая модель финансовой части программы восстановления ОКН — это льготные кредиты, по аналогии с инфраструктурным меню», — сказал он. По словам Бахмутова, сниженная ставка по кредиту будет доступна инвестору, а субсидии компенсируют недополученные доходы кредиторам. Это поможет сдвинуть границу между меценатством и инвестициями в проект, считает он.

ДОМ.РФ, Министерство культуры РФ и Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) в рамках ПМЭФ-2024 подписали соглашение о совместной работе над сохранением и восстановлением объектов культурного наследия в России. Они разработают и реализуют меры для реставрации объектов культурного наследия в неудовлетворительном состоянии, а также обеспечат им активное современное использование. Для этого планируется развивать механизмы привлечения инвестиций, в том числе частных, повышать информированность о мерах поддержки проектов по сохранению объектов культурного наследия, инициировать изменения в законодательстве по работе с ОКН.