Санкт-Петербург, 8 июня, 2024, 16:13 — ИА Регнум. Балканам пора избавиться от давления «тонущих империй», заявил 8 июня президент Республики Сербской Милорад Додик на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

РИА Новости/Алексей Даничев Президент Республики Сербской Милорад Додик

«Я думаю, что Ближний Восток — это большая пороховая бочка. И все эти разговоры о пороховой бочке на Балканах — это просто такие политические игры», — сказал он.

По словам Додика, эта идея выгодна тем, кто со стороны воздействовал на Балканы и дестабилизировал обстановку намеренно. Он отметил, что было бы естественно, если бы в процессе распада Югославии Республика Сербская и Сербия относились бы к одной стране, однако Запад захотел экспериментов и появилась Босния и Герцеговина.

«Я думаю, что пришло время, когда Балканы должны принадлежать балканским народам. И каждое решение будет решением этих народов. А не тонущих империй, которых мы насмотрелись в ходе истории», — добавил Додик.

Как передавало ИА Регнум, также на ПМЭФ президент Республики Сербской назвал российского лидера Владимира Путина национальным достоянием страны. Он выразил сожаление, что все его встречи с Путиным носят официальный характер, лично они не взаимодействуют. Но если говорить о взаимоотношениях лидеров двух государств, то в «общем и целом их характеризуют абсолютное взаимопонимание, поддержка и симпатия».

Владимир Путин провёл встречу с Милорадом Додиком 6 июня. Во время приветственного слова российский лидер отметил восстановительный рост товарооборота между странами. Путин заверил, что Россия сохраняет неизменной свою позицию по Дейтонским соглашениям и будет способствовать улучшению ситуации на Балканах.

Предыдущая встреча лидеров России и Республики Сербской состоялась в феврале в Казани. Путин вручил Додику орден Александра Невского. После переговоров Додик отпраздновал получение награды и опубликовал в социальных сетях видеозапись с банкета.